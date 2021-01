Koronavirus ONLINE: Index „psa“ v ČR již na 90 bodech. A Čaputová promluvila o nepříteli

V Izraeli se za necelé dva týdny povedlo naočkovat více jak milion lidí proti covidu. V Izraeli, který má 9,3 milionu obyvatel, tak už je proočkováno více než deset procent populace. Jedenasedmdesátiletý premiér Benjamin Netanjahu, který byl mezi prvními očkovanými, uvedl, že cílem je naočkovat 5,5 milionu lidí, pokud má být epidemie zastavena.

Do konce ledna by se dále podle tamní vlády mělo povést naočkovat 2,25 milionu lidí. Izrael očkuje podle expertů rychleji než kterákoli jiná země na světě. Podle údajů webu Our World in Data Izrael už aplikoval téměř 12 dávek vakcíny na 100 obyvatel, což je zdaleka nejvíc na světě. Zároveň si ale drží i zrychlující se epidemii.