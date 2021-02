Koronavirus ONLINE: Havlíček chce příští týden otevřít obchody. A nouzový stav čelí žalobě

Ministr školství Robert Plaga potvrdil, že pokud se podaří ministru vnitra zajistit včas dostatečný počet testů, začne rozvolňování ve školách 1. března a jako první by měli nastoupit do lavic studenti maturitních ročníků a deváťáci. Rozvolnit by se měla také praktická výuka na školách.

„Podle kapacity testů pak budeme uvažovat o tom, jak ty vlny rozvolnění plánovat,“ naznačil Plaga, jak by mělo pokračovat další rozvolňování ve školách.

„Bavíme se o samotestech,“ dodal ministr s tím, že děti by se měly testovat samy – za dohledu rodičů, nebude to úkol pro kantory. Štáb podle Plagy také zajistí distribuci až 3 mil. respirátorů ze státních hmotných rezerv. „Antigenní testování není samo o sobě zárukou toho, že vir zmizí,“ upozornil Plaga na to, že ve školách bude nutné i nadále dodržovat přísné hygienické podmínky.