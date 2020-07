Koronavirus ONLINE: Hamáček šil do Vojtěcha za chaos v opatřeních. Česko má 15 212 případů

„Pro mě to nejhorší, co je, je to, že lidi vůbec netuší, s čím zdravotnictví a hygiena přijde. Mělo by být jasně řečeno, co se stane a kdy se to stane. Tedy, že pokud stoupne počet nakažených na tuto hranici, tak se stane to a to. Aby třeba i pořadatelé akcí věděli, že když se číslo blíží ke kritické hranici, tak tu akci zruší,“ kritizoval Hamáček postup ministerstva zdravotnictví v pořadu Partie na TV Prima.