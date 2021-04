Koronavirus ONLINE: Hamáček poletí do Moskvy. A šéfka z lékového úřadu omdlela na tiskovce k AstraZenece

Na Vysočině potvrdily testy v posledních čtyřiadvaceti hodinách covid-19 u 273 lidí, což je o 31 nových případů nemoci méně než ve stejné době před týdnem. Tři nakažení dnes v tomto kraji zemřeli. Aktuální údaje zveřejnila krajská hygienická stanice k dnešním 18:15. Nemocných je teď 4 455 obyvatel kraje, zatímco minulý týden ve středu jich bylo 4 180.

Podle Jiřího Kose, ředitele sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice, se počet pozitivních z testovaných pohybuje pod deseti procenty. „Ale pořád máme dost zemřelých. A v nemocnicích to taky trochu polevilo, ale že by si oddechly úplně, to ne. Ale trend poklesu se tady objevuje, už to není 600, už je to 250 (případů denně),“ řekl Kos. Kapacity krajských nemocnic byly dnes zaplněné asi z 65 procent.