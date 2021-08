Koronavirus ONLINE: Epidemiolog kvůli neočkovaným krotí optimismus. A přitvrzení v Německu

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je pro lepší zvládnutí šíření varianty delta třeba více vakcín, lepší trasování kontaktů, více trénovaného personálu vybaveného ochrannými pomůckami a více promyšleného testování.

To control the spread of the #COVID19 Delta variant, we need:



🔸better surveillance

🔸more strategic testing

🔸stronger contact tracing

🔸 early clinical care

🔸well-trained & well-protected 👨‍⚕️👩‍⚕️

🔸more R&D

🔸more vaccinespic.twitter.com/KnC7CrL2NK