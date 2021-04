Koronavirus ONLINE: Epidemie zpomaluje, nouzový stav skončí. A další nelegální party

Britští vědci vyjádřili obavy ohledně plánu tamní vlády zavést "semaforový sytém" pro cestování do zahraničí. Je podle nich příliš zjednodušující a mohl by selhat v zabránění vstupu nových variant viru do Spojeného království.

Podle plánovaného systému by země dostávaly zelené, oranžové nebo červené označení na základě potenciálního nebezpečí zavlečení nákazy.

V současnosti je v Británii nelegální cestovat do zahraničí na dovolenou, cestování je povoleno pouze za konkrétních okolností. Osoby, které vycestují, musí po návratu do země dodržet karanténu.