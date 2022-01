Koronavirus ONLINE: Epidemie v ČR dál sílí. A covid má i třikrát očkovaný švédský král

Vláda ve středu rozhodne o podobě testování zaměstnanců ve firmách, které začne 17. ledna. Stanovit by měla i postup pro případ, kdy pracovníci test odmítnou. Zkrátit by se měla také karanténa. Firmy by měly za provedený test od zdravotních pojišťoven dostat 60 korun. Po jednání zástupců vlády, odborářů a zaměstnavatelů to novinářům řekl předák Českomoravské konfederace Josef Středula. Bližší podrobnosti o testování a opatřeních ani on, ani šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák ale sdělit nechtěli.

„Je dohoda s panem předsedou vlády, že nebudeme poskytovat informace, protože bude rozhodovat vláda. Já dodržuju slovo. Je mi líto, víc vám neřeknu,“ uvedl po jednání Hanák. Podle něj vláda podněty zaměstnavatelů do svého plánu testování zapracovala.