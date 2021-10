Koronavirus ONLINE: Do hospody v Česku postačí samotest. A obavy z nové mutace AY.4.2

Zástupci školských asociací nemají výhrady proti tomu, aby neočkovaní učitelé nosili ve výuce respirátory. Dohodu ministerstva školství a zdravotnictví, podle které by žáci a očkovaní pedagogové povinnost nošení roušky ve výuce neměli, ředitelé uvítali. Vyplývá to z vyjádření místopředsedkyně Asociace ředitelů základních škol Hany Stýblové, šéfa Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové. Souhlasí také s tím, aby se neočkovaní žáci po podzimních prázdninách v okresech s vyšším výskytem nákazy otestovali na covid-19. Zajíčka a Schejbalovou ale zarazilo, že rozhodující má být hranice 300 případů covidu-19 na 100 000 obyvatel. Podle nich je hodně vysoká.

Ředitelé také nemají námitky proti tomu, že by se ve školách lokálně testovalo na covid-19. „Pokud je to daň za to, že se nebudou muset nosit roušky ve výuce a ve třídách, tak to testování se dá akceptovat,“ řekl Zajíček. Podle Stýblové je otázkou pouze to, jak se testy pro školy zajistí a kdo je zaplatí.

Překvapující je podle Zajíčka a Schejbalové to, že pro testování po podzimních prázdninách má být určující výskyt nad 300 případů nákazy na 100.000 obyvatel. „To je teda hodně vysoké číslo,“ zhodnotil Zajíček. „Já osobně si myslím, že po podzimních prázdninách to mělo proběhnout minimálně v pěti krajích, kde je to docela špatné,“ řekla Schejbalová.