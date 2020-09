Koronavirus ONLINE: Další raketový nárůst v Praze. A Babiš vyzval WHO, ať mlčí

Pražský magistrát bude na ministerstvu školství žádat respirátory zhruba pro 44 000 pedagogických zaměstnanců. Na přesném počtu se ale musí ještě domluvit. Pokud by do žádosti byli započteni i nepedagogičtí pracovníci, šlo by celkem asi o 50 000 lidí. Novinářům to dnes řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Vláda v pondělí pověřila ministra školství Roberta Plagu (ANO), aby Praze nabídl ze státních hmotných rezerv respirátory pro učitele. Kdy by pomůcky do města mohly dorazit, zatím není jasné.