Koronavirus ONLINE: Další „facka“ pro Vojtěcha. Soud zrušil opatření omezující cizince

Počet podaných dávek vakcíny proti covidu-19 týdně klesl od poloviny července nyní na méně než pětinu. Vyplývá to z dat o očkování, která publikuje ministerstvo zdravotnictví. Menší zájem mají senioři i děti do 18 let. Stále je ale více než 300 000 registrovaných, kteří na očkování čekají.

Zhruba třetina z nich je přihlášená k očkování k praktickým lékařům. Na začátku července na první dávku čekalo téměř 560 000 lidí. Celkově bylo podáno 11,6 milionu dávek a ukončené očkování má 5,8 milionu lidí.