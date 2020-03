„Situace se vyvíjí, my nic nepodceňujeme,“ ujišťuje Babiš. Další jednání vlády je plánováno na pondělí, může se však sejít kdykoli, uvedl premiér. V úterý ve 14:30 se ve Sněmovně sejde s předsedy stran, domluvil se na tom se šéfem Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).

Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že od dnešní půlnoci nebude možné překračovat hranice s Německem a Rakouskem mimo vybrané hraniční přechody. Cizinci z rizikových zemí nebudou moci vstupovat do ČR - s příslušnými výjimkami. „Od půlnoci z neděle na pondělí platí zákaz vstupu pro všechny cizince, tzn. pro kohokoli jiného než občany ČR či cizince s trvalým pobytem, zákaz vstupu do ČR,“ uvedl Hamáček. Platí to i naopak - hranice nemohou přecházet ani Češi. Hamáček to označil za velmi tvrdé opatření. Výjimky budou mít např. řidiči nákladní dopravy či příslušníci záchranných sborů.

„Ten, kdo opakovaně dojíždí za prací nebo za podnikáním do blízkého příhraničí (do 50 km vzdušnou čarou), tak mu bude umožněno tu hranici překročit,“ podotkl Hamáček. Na dojíždění Čechů za prací za hranice se tak nic nemění. Vzdálenost se na 70 či více kilometrů od českých hranic však zvyšovat nebude. Ti, co pracují v Německu, nebudou po návratu podléhat karanténě, dodal.