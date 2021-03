Koronavirus ONLINE: Česko žádá převoz prvních pacientů za hranice. A vakcíny z Francie dorazily

Povinné testování zaměstnanců by mělo brzy platit i pro malé podniky do 50 pracovníků a malé úřady. Povinnost by mohla začít od přespříštího týdne, klíčový bude fungování testování v následujících dnech. V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Povinné testy by tak podle něj platily až pro 4,3 milionu lidí.

„Naší ambicí je, aby se všichni zaměstnanci v České republice testovali na týdenní bázi. Příští týden bude zatěžkávací zkouškou. Pokud vše půjde dobře, jsme připraveni to udělat i pro firmy do 50 zaměstnanců a malé úřady,“ uvedl Havlíček. Začít by se mohlo ve druhé polovině března, klíčové bude fungování testů v rámci současného systému během nadcházejícího týdne.