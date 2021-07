Koronavirus ONLINE: Česko pro Španěly nově rizikem. Babiš láká mladé iPhonem na očkování

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne zkrácení intervalu mezi dávkami Pfizeru od čtvrtka na 21 dní

Aktuálně může být vakcína, která se v České republice aplikuje nejčastěji, podána za 34 dní, dříve to bylo za 38 až 42 dní. Babiš v pondělí na Radě vlády pro zdravotní rizika navrhne zkrácení intervalu mezi první a druhou dávkou vakcíny od společností Pfizer/BioNTech na 21 dní, a to od čtvrtka 15. července u nově se registrujících. Řekl to v dnešním pravidelném videu na sociálních sítích.

Babiš připomněl, že v pondělí začnou v Praze fungovat dvě očkovací místa, do kterých bude možné přijít bez předchozí registrace či objednání termínu. Budou na hlavním nádraží a v obchodním centru na Chodově. Podmínkou u zájemců bude, že nejsou k očkování registrováni jinde.