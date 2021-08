Koronavirus ONLINE: Česko mezi premianty. A Biden s manželkou Jill půjdou na 3. dávku

Filipínský prezident Rodrigo Duterte dnes schválil zmírnění protipandemických opatření v hlavním městě Manile od 21. do 31. srpna, uvedl prezidentův mluvčí. Co bude následovat po tomto datu, neupřesnil. Město se od soboty přesune do druhého nejvyššího stupně rizika nákazy, ten nejvyšší a s ním spojená omezení jsou ve městě od 6. srpna, napsala agentura Reuters.

V metropoli Manile a na jejím předměstí žije více než 13 milionů lidí. Nově se ve městě uvolní podmínky pro některé výrobní provozy, naopak vnitřní prostory a restaurační zařízení zůstanou nekompromisně uzavřená, zakázaná jsou i hromadná setkání.