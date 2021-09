Koronavirus ONLINE: „Česká“ vakcína žádá o souhlas WHO. A Češi jsou premianty EU v počtu úmrtí

Vítejte zpět u online zpravodajství o šíření a boji s koronavirem v Česku i ve světě.

Americká farmaceutická společnost Novavax a její indický partner Serum Institute ve čtvrtek požádaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o schválení své vakcíny proti covidu-19 pro nouzové použití. Krok by podle firmy otevřel cestu dodávkám do mnoha chudších zemí. Informovala o tom agentura Reuters.

Novavax se nyní zaměřuje na získávání povolení pro svou vakcínu u regulátorů v nízko- a středněpříjmových zemích, neboť bohatší státy již většinou naočkovaly většinu svých populací. Žádosti podala firma například v Indii, na Filipínách či Indonésii.

V případě schválení očkovacího preparátu Světovou zdravotnickou organizací se Novavaxu otevře možnost dodávek do řady zemí, které spoléhají na doporučení WHO. Výrobce se také bude moci zapojit do mezinárodního vakcinačního programu COVAX, jemuž přislíbil dodat 1,1 miliardy dávek.

V srpnu firma oznámila, že chce do konce třetího čtvrtletí měsíčně vyrábět 100 milionů dávek. Část této vakcíny, se kterou počítá i česká očkovací strategie, by se měla vyrábět v závodě Novavax CZ u Jevan nedaleko Prahy.