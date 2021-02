Koronavirus ONLINE: Češi houfně porušili karanténu. A přednostní vakcína Babišova hejtmana

Ve Zlínském kraji je očkováno proti covidu-19 téměř 14 tisíc lidí, do středy dostalo vakcínu 13 945 lidí. Více než 38 000 vakcín je slíbeno do konce února, řekl dnes novinářům krajský koordinátor očkování Jiří Lučan. V týdnu od 15. února by se mohli začít u praktických lékařů očkovat senioři starší 80 let. Jejich očkování by podle hejtmana Radima Holiše (ANO) mělo proběhnout v únoru a březnu, poté by měly následovat další kategorie, od dubna by se počet vakcín měl výrazně zvýšit.