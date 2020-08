Koronavirus ONLINE: Čechům hrozí karanténa i v dalších státech EU. A sedm mrtvých v hotelu

Hlavní hygienička Jarmila Rážová připustila, že další země v Evropě by mohly Česko přeřadit mezi rizikové země - kvůli rostoucímu počtu případů. Podobě jako to udělalo Slovinsko nebo Norsko. Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula v Partii na CNN Prima News naznačil, že by mohlo jít o pobaltské země.