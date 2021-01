Koronavirus ONLINE: Blatný zmínil klíč pro návrat diváků na velké akce. A plné nemocnice v ČR

„Já už se také těším, až nebudeme muset uvažovat o úrovni číslo 5 ochranných opatření, ale nižších. Doposud ta tabulka není finalizována, pracuje se na ní (...), ale cílem má být nastavit princip tak, že opatření určí to, jakým způsobem se mohou dané věci uskutečňovat bez toho, že by byli lidé testováni,“ podotkl ke změnám PES Blatný v závěru tiskovky.

Jedná se např. o to, že pokud se všichni účastníci akce prokážou negativním testem, bude moci pořadatel navýšit její kapacitu. Blatný uvedl možné využití negativních testů i v oblasti ubytování. „Za normálních okolností by byla ubytovací kapacita uzavřena, ve chvíli, kdy ubytující zajistí, že všichni lidé, kteří tam přijíždí, se v době check-inu do ubytovacího zařízení prokážou negativním testem podobně, jako je to v řadě jiných zemí, tak jim může být to ubytování poskytnuto, protože to s sebou nenese epidemické riziko. Za jiných okolností to třeba bude možné až v nižší úrovni, ale prosím vás, toto je teď v jednání,“ dodal.