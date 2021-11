Koronavirus ONLINE: Babišova vláda u restrikcí hledá shodu. A americké varování před Českem

Zvažovaná povinnost pro neočkované mít při vstupu do restaurací, kulturních nebo sportovních provozů platný PCR test na covid-19 zahltí laboratoře, které tyto testy vyhodnocují. Tvrdí to většina dodavatelů antigenních testů, které dnes oslovila ČTK. Vláda z důvodu vzrůstajícího počtu potvrzených případů koronaviru plánuje zpřísnění stávajících nařízení. Rozhodnout by dnes mimo jiné měla právě o zrušení uznávání antigenních testů, který dosud na řadu míst stačil. Nic řešit nemusí očkovaní a lidé, kteří prodělali covid v posledním půl roce.

„O rozumnosti se bavit skutečně nemůžeme, neboť PCR laboratoře nejsou absolutně schopné nápor klientů v takovém měřítku zvládnout. PCR test není vyhodnocen okamžitě, ale v řádu dnů, natož pak při tak velkém rozsahu, ke kterému by došlo. Z finančního hlediska je to i pro občany absolutně nesmyslné, zatěžující a nikam to nevede. Za další by šlo o totální likvidaci podniků, respektive služeb,“ řekla jednatelka firmy SAL sale Dagmar Pacher. Společnost na svém webu mimo jiné nabízí set 20 kusů antigenních testů ze slin za 1260 Kč, jeden tak vychází na 63 Kč.