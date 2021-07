Koronavirus ONLINE: Babiš zuří kvůli olympionikům. A nový vedlejší účinek vakcíny J&J

Pokud se v první a druhé fotbalové lize objeví pozitivně testovaná osoba na delta mutaci koronaviru, budou zřejmě muset všichni, kteří s ní přišli do kontaktu a nebudou mít dokončené očkování, nastoupit do karantény. Izolovat by se nemuseli pouze členové týmu s dokončeným očkováním. Po částečném rozvolnění diváckých omezení mohou být od nové sezony největší stadiony s kapacitou nad deset tisíc míst zaplněny až z poloviny a předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda věří, že by se limit v průběhu podzimu mohl ještě zvýšit.

„Máme nějaký teoretický předpoklad, ale situace i postupy se poměrně mění. Je tady samozřejmě ještě ta věc, do jisté míry komplikace, že jednotlivé krajské hygienické stanice v tom postupují nezávisle. Takže to bude do jisté míry průzkum boje,“ řekl na tiskové konferenci Svoboda.