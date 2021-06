Koronavirus ONLINE: Babiš zaryl do „špílmachrů“ opozice. Změna termínu 2. dávky se bude řešit

Alespoň jednu dávku vakcíny má v Moravskoslezském kraji už 445.000 lidí. Ukončené očkování už má bezmála 179.000 lidí. Počet aplikovaných dávek se celý týden pohyboval v kraji nad limitem 10.000 vakcín. „U očkování dochází vlivem otevření věkové skupiny 16+ k mírnému nárůstu registrací i rezervací, ale není to nic, co by mělo zahltit náš očkovací systém. Dokladuje to statistika nárůstu počtu podaných vakcín,“ komentoval dnes vývoj očkování hejtman Vondrák.