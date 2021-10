Koronavirus ONLINE: Babiš odložil třetí dávku. A epidemie v Česku dál sílí

Společnost Pfizer oficiálně požádala amerického lékového regulátora FDA o schválení vakcíny proti covidu-19, kterou vyvinula společně s německou firmou BioNTech, pro děti ve věku od pěti do 11 let. Pfizer to oznámil na twitteru. Činitel Bílého domu pověřený řízením boje proti covidu-19 Jeff Zients pak v televizi CNN prohlásil, že v případě kladného stanoviska amerických regulačních úřadů by se děti starší pěti let mohly v USA začít očkovat již v listopadu.

Po vakcinaci dětí mezi pěti a 11 lety věku volá podle agentury AP řada rodičů i pediatrů. Nákaza se u dětí projevuje stále častěji, v USA na ně připadá každý čtvrtý nový případ infekce koronavirem SARS-CoV-2. Odborníci to přičítají nakažlivější variantě viru s označením delta.