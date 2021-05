Koronavirus ONLINE: Babiš chce 17. května konec rotační výuky, Zaorálek otevřít kulturu

Školy ve středních Čechách zatím antigenní testy mají, brzy jim ale mohou scházet. Chybějící testy by měl zařízením poskytnout Národní pedagogický institut (NPI), sdělila dnes ČTK mluvčí kraje Martina Kemrová.

Krajský radní pro školství Milan Vácha (STAN) poukázal na to, že v rezervách pro celou ČR je 375.000 antigenních testů, což by podle něj mělo stačit. Jako starosta Psár u Prahy se přesvědčil o tom, že spolupráce s regionálním pracovištěm NPI funguje dobře. „V Psárech jsme měli přesně tenhle problém, zavolali jsme na NPI a měli jsme to obratem. Normálně to fungovalo a o žádném katastrofickém scénáři jsem neslyšel,“ řekl Vácha ČTK.