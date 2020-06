Koronavirus ONLINE: Babiš a vláda to schytali na náměstích. Padlo omezení na 500 lidí

Tuzemské cestovní kanceláře postupně začínají fungovat v běžném režimu. Otevírají pobočky, upravují činnost call center, díky rostoucí poptávce se do práce vrací i většina zaměstnanců. Vyplývá to ze zjištění ČTK mezi cestovními kancelářemi. Protože jednotlivé státy již zveřejňují termíny otevírání hranic, dopravci připravují nové řády. CK na léto nyní nejčastěji nabízejí zájezdy do Řecka, Chorvatska a Bulharska.