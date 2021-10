Koronavirus ONLINE: Až 2000 případů denně v Česku už brzy? A vodní dělo na odpůrce opatření

Vítejte zpět u online zpravodajství o šíření a boji s koronavirem v Česku i ve světě.

Hlasování v letošních volbách do Sněmovny začíná už dnes. Týká se lidí v karanténě či izolaci kvůli koronaviru, kteří využijí možnost hlasovat z auta. Zajet musí na některé z 82 stanovišť, ke kterému podle místa bydliště patří. Kolik je v Česku dospělých v karanténě a izolaci, není ze státních statistik jasné. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení a ministerstva zdravotnictví má nyní nemoc covid-19 celkem 7900 lidí a v karanténě je s elektronickou neschopenkou 2223 zaměstnanců i živnostníků, kteří si platí nemocenské pojištění.

Lidé dnes také mají poslední příležitost, aby si na obecní úřad zašli pro voličský průkaz, pokud budou chtít vybírat poslance mimo svou domovskou obec. Čas na to mají do 16:00. Na rozdíl od písemné žádosti, kterou museli doručit na úřad do minulého pátku, budou potřebovat jen doklad totožnosti.

Průkazy budou moci využít zejména ti, kdo nebudou v době voleb ve své domovské obci. Pokud lidé budou hlasovat za hranicemi svého kraje, budou si muset vybrat poslance z regionu, v němž volební místnost navštíví. S průkazy bude možné volit poslance i na ambasádách v cizině z kandidátů v Ústeckém kraji.

Stranám ve 14:00 končí lhůta k tomu, aby případně některé své kandidáty stáhly. Stejně tak kandidáti mohou svou kandidaturu ještě odvolat. Do úterního poledne se to týkalo deseti kandidátů, mimo jiné jedničky na pražské kandidátce Aliance národních sil Jany Peterkové, jihomoravské šestky Miroslava Bárty (Piráti) nebo sedmého na pardubické kandidátce SPD Eduarda Krause.