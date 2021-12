Koronavirus ONLINE: Až 1000 korun pro OSVČ a malé podnikatele. A nakažlivost omikronu řeší WHO

Ústecký kraj vyzve praktické lékaře, aby se víc zapojili do očkování proti novému typu koronaviru. Ti, co již očkují, by se měli zapojit víc, zejména by však měli začít s vakcinací ti, kteří tak ještě neučinili. Novinářům to dnes po jednání krajského krizového štábu řekl koordinátor pro očkování Petr Severa.

„Za poslední týden proočkovali cirka 4000 dávek, což není úplně málo, ale myslím si, že máme rezervy, a proto dneska krizový štáb projednal výzvu pro praktické lékaře,“ uvedl Severa. Výzvu podepíšou hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) a generální ředitel společnosti Krajská zdravotní Petr Malý.

V kraji vzniká také seznam, v němž budou zveřejněni praktičtí lékaři, u kterých se budou moci nechat pacienti očkovat i bez registrace. Podle Severy by měl být zveřejněn v co nejkratší době.