Koronavirus ONLINE: AstraZeneca má v Česku silného zastánce. A očkování pro 40+ na konci června?

Ve čtvrtek v Česku přibylo 3238 případů covidu. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger řekl, že pokud bude dost vakcín, dojde do konce června na registraci lidí nad nad 40 let. Česko by mělo dále pokračovat v očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca. Ve svém stanovisku to doporučuje Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) při ministerstvu zdravotnictví. Vakcínu AstraZeneca zvolila i německá kancléřka Angela Merkelová, v pátek dostala první dávku. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.