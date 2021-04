Koronavirus ONLINE: Arenberger chce omezit rozvolnění. Maďar se křižuje: Další vlnu ne

Podle nejnovější prognózy výzkumníků z Institute for Health Metrics and Evaluation na University of Washington zemře v USA do 1. srpna asi 618 523 lidí.

Tento odhad bere v potaz stav distribuce vakcíny v USA během následujících 90 dnů a pokračující šíření varianty viru B.1.1.7 po celé zemi.

Předpověď z 1. dubna předpokládala do 1. července 609 000 úmrtí a varovala, že pokračující uvolňování opatření v oblasti veřejného zdraví a zvýšení mobility by mohlo vést k výraznému nárůstu obětí.