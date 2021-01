Koronavirus ONLINE: Ampule bez šesté dávky, 11 827 mrtvých v Česku a PES dál na 90 bodech

To, co se od uzavření sjezdovek 27. prosince děje na českých horách, považuje Asociace horských středisek (AHS) za pohromu. Davy lid se pohybují na sjezdovkách, ničí práci vlekařů a zanechávají za sebou hromady odpadků. Nemluvě o tom, že rozestupy nebo roušky jsou k vidění jen velmi vzácně. AHS proto úpěnlivě žádá vládu, aby do českých hor vrátila pořádek – nejlépe znovuotevřením lyžařských středisek.

Blesku se podařilo zjistit reakci vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) na to, co se na horách děje. Ten připustil, že vláda o problému ví a bude ho řešit na pondělním jednání.