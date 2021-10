Koronavirus ONLINE: 991 případů za čtvrtek v ČR. A Babiš odložil třetí dávku

Do zvláštní přenosné schránky určené pro hlasování lidí, kteří jsou kvůli covidu-19 v karanténě či izolaci, bude na Vysočině při letošní sněmovních volbách hlasovat 34 voličů, sdělila dnes ČTK mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Lidé, kteří tak chtějí volit, o to mohli požádat krajský úřad do čtvrtečních 20:00.

Voliče navštíví členové zvláštních volebních komisí složených ze zaměstnanců krajského úřadu. V převážné většině dojedou za voliči již dnes, část voličů bude volit v sobotu. Stejný systém fungoval i při loňských krajských volbách, kdy do přenosné volební schránky vhodilo svůj hlas na Vysočině 63 voličů.