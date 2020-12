Koronavirus ONLINE: 9882 mrtvých v ČR, fronty na testy a vláda probere prodloužení stavu nouze

Program COVID kultura III by mohl poskytnout formou dotací podnikatelům v kultuře až 1,5 miliardy korun. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Připravuje ho opět ministerstvo kultury ve spolupráci s ministerstvem průmyslu, měl by pomoci také podnikatelům v audiovizuálním průmyslu a pomoc pro osoby samostatně výdělečně činné by se měla rozšířit na výtvarné umělce. Podle toho, jak se podaří peníze vyjednat, by se měl program spustit počátkem příštího roku.