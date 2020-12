Koronavirus ONLINE: 8800 případů za pátek v ČR, PES „vrčí“ u pětky a senátor (†76) zemřel

Úřady zavedly pro čtvrt milionu obyvatel Sydney od soboty do Vánoc striktní karanténu ve snaze zastavit rozšíření koronaviru do zbytku největšího australského města. Opatření se týká severu Sydney. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Úřady tak rozhodly poté, co se v posledních dnech objevilo 39 nově potvrzených případů koronaviru. V zemi na jižní polokouli nyní začíná léto.

Austrálie se zatím vyhnula nejhorším dopadům pandemie díky uzavření hranic, karanténním opatřením, rozšířenému testování a dodržováním sociálních odstupů. Pětadvacetimilionová země od vypuknutí pandemie zaznamenala přes 28.000 potvrzených případů koronaviru.