Koronavirus ONLINE: 8586 případů za pondělí v ČR a omikron převládl v USA, má tu i první oběť

Spojení delty a omikronu budí obavy. Virolog zmínil nebezpečí u zvířat a špatné britské zprávy

„Špatná zpráva" z Británie. Omikron by se v lednu měl stát dominantní variantou a to nejen v zahraničí, ale i u nás a podle informací vědců z Imperial College London se zatím podle dat vycházejících ze Spojeného království neprokázalo, že by docházelo k nějakému signifikantnímu poklesu počtu pacientů se symptomy nebo vyžadující hospitalizaci. Nejen o tom v Epicentru Blesk Zpráv hovořil evoluční virolog Jiří Černý. Upozornil také na rizika spojená s koronavirovou nákazou u zvířat i možnost vytvoření supervarianty mezi deltou a omikronem.