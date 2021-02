Koronavirus ONLINE: 8559 případů za pátek. A do ČR dorazily první vakcíny AstraZeneca

Dobré sobotní ráno. Také dnes pro vás budeme pandemii koronaviru sledovat online.

Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) si nedovede představit, že by Sněmovna znovu neprodloužila nouzový stav v Česku. Vláda by o prodloužení o dalších 30 dní měla požádat v pondělí. Hamáček v rozhovoru pro Blesk Zprávy nastínil, co vše by znamenalo, kdyby nouzový stav přeci jen už 14. února skončil. Jednalo by se dle něj o "katastrofu". Současně uvedl, že na stole v nejbližší době rozhodně není žádné zmírňování opatření. CELÝ ROZHOVOR ČTĚTE ZDE>>>