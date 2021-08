Koronavirus ONLINE: 81 případů za den v ČR, třetí dávka od 20. září a 4,5 milionu obětí

Všechny školy by měly zůstat otevřené a přijmout taková opatření, aby v nich hrozilo co nejmenší riziko nákazy covidem-19, uvedly dnes evropská pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO) a Dětský fond OSN (UNICEF) pro Evropu a Střední Asii. Varují před vysoce nakažlivou koronavirovou variantou delta a vyzývají k ochraně fyzického i duševního zdraví dětí, zejména těch nejzranitelnějších.

„Pandemie způsobila nejkatastrofálnější narušení vzdělávání v historii. Je proto životně důležité, aby fyzická výuka ve třídách pokračovalo bez přerušení v celém evropské regionu. Má to zásadní význam pro vzdělávání dětí, jejich duševní zdraví a sociální dovednosti,“ uvedl regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge.

Školy by podle dnes zveřejněné zprávy obou organizací měly patřit k místům, která se uzavřou jako poslední a otevřou jako první. Děti by se měly testovat, ale jako prevenci šíření nemoci by měly školy dobře větrat, pokud je to možné pracovat po menších skupinách a dodržovat dostatečné odstupy mezi jednotlivými žáky i učiteli.