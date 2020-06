Koronavirus ONLINE: 6881 vyléčených v ČR. Čísla z Brazílie děsí celý svět

Čína doporučuje svým občanům, aby necestovali do Austrálie. Odůvodňuje to tím, že v Austrálii v souvislosti s pandemií covidu-19 přibylo případů rasové diskriminace Asiatů a útoků na ně. Agentura AP však uvádí, že se Peking spíše snaží Austrálii trestat za to, že žádá vyšetřování vzniku současné pandemie.