Koronavirus ONLINE: 6850 případů v pondělí! Silné protesty v Německu a velký zájem o třetí dávku v Česku

Epidemie koronaviru sužuje Česko, po variantě delta začíná přebírat vládu varianta omikron. Přírůstek nových případů ovšem zatím nadále slábne. V pondělí přibylo v Česku 6850 nově prokázaných případů, což bylo nejméně za všední den od 29. října. Možnost registrace na třetí dávku očkování už po pěti měsících se otevřela už i pro lidi od 30 do 45 let. K posilujícímu očkování se jich hned první den přihlásilo přes 70 000. A v Německu vyšly proti pandemickým opatřením do ulic desítky tisíc lidí. Silné protesty zaznamenala spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko, kde ode nově platí přísnější pravidla. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.