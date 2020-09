Koronavirus ONLINE: 680 nových případů za den v ČR. A Maláčová s Petříčkem v karanténě

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) ve čtvrtek večer nečekaně oznámil na svém twitteru, že do pražských nákupních center by se měla od středy vrátit povinnost nosit roušky. Svůj tweet však později smazal. Zda to platí, zjišťujeme. Podle mluvčího pražské hygienické stanice je to nesmysl: „Každý týden v pátek se hodnotí epidemiologická situace za uplynulý týden. A v tuto chvíli nelze říct, jaká budou přijatá opatření. To, co říká pan primátor hlavního města, je jeho soukromá věc a není to vyjádření krajské hygienické stanice,“ uvedl pro Blesk.cz mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík.