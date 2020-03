Principál pražského Divadla bez zábradlí a herec Karel Heřmánek s mimořádnými opatřeními souhlasí, obává se ale o budoucnost divadla, jeho herců a zaměstnanců. Jeho divadlo je totiž na prodeji vstupenek závislé: „Naše divadlo v letošním roce dostalo grant 1,5 milionu korun, přičemž platíme nájem a služby zhruba 3,5 milionu ročně. Jsme jednoznačně odkázáni na prodej vstupenek. Proto také musíme hrát ročně 360 až 380 představení,“ vysvětluje Heřmánek. „Teď třeba zkoušíme nový velmi náročný muzikál Cikáni jdou do nebe a vůbec nevím, jestli se dožijeme květnové premiéry,“ uvedl.

„Všichni herci i technika jsou u nás placení za představení. Jenže teď, když budeme muset rušit představení, to bude pro všechny herce a zaměstnance samozřejmě katastrofa a my vůbec nevíme, jak dlouho ta situace bude trvat. To neví nikdo. Opatření chápu, protože je to nutné. Ale co bude s našimi herci a zaměstnanci, kteří jsou na honorářích existenčně závislí? O celé situaci hodlám informovat radní pro kulturu paní Třeštíkovou (Praha Sobě),“ řekl pro Blesk dlouholetý ředitel divadla Karel Heřmánek.