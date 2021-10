Koronavirus ONLINE: 5720 případů za pátek v ČR. A již 1466 hospitalizovaných

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu ujišťoval, že žádný lockdown v plánu není. „Virus má na věc úplně jiný názor a jsem si jist, že o lockdownu nebude rozhodovat ministr, ale virus. Takže zavřené školy i lockdown budou, jde jen o to, kdy a na jak dlouho,“ uvedl pro CNN Prima News evoluční biolog Jaroslav Flegr.

"Jestli politici udělají to, co se chystají udělat, tedy v podstatě nic, letos v počtu nakažených překonáme všechny dosavadní rekordy. Možná že díky vakcínám už nebude tolik lidí umírat, ale ani na to bych si už nevsadil. Neočkovaných a těch, kterým už od nákazy či očkování vymizela imunita, je tolik, že mohou být i rekordy v umírání," míní.