Koronavirus ONLINE: 57 případů za neděli. A Dostálová chystá vouchery pro turisty

Nejspíš už žádný plošný lockdown, Pfizer i u praktiků a také očkování dětí starších 12 let v červenci. To všechno prozradil v rozhovoru pro Blesk ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (34, ANO). A oznámil také, jestli hodlá znovu kandidovat a co říkala jeho manželka Olga, když jí řekl, že se vrací do vlády. Celý rozhovor čtěte zde.