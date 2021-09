Koronavirus ONLINE: 550 nových případů za čtvrtek. Česko na mapě EU zůstává zelené

V Olomouckém kraji přibylo za uplynulý týden 203 nových případů nákaz koronavirem, ve srovnání s minulým týdnem je to více než trojnásobek. V přepočtu na 100.000 obyvatel Olomoucký kraj za poslední týden vykazuje 15 potvrzených případů covidu-19, před týdnem to bylo 11. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Denní přírůstky nákaz novým typem koronaviru se tento týden vyšplhaly i přes 20 případů, ve čtvrtek jich bylo 26.

Křivka nákaz covidem-19 postupně vzrůstá, předchozí týden přibylo v kraji 61 případů, o týden dříve jich hygienici zaznamenali 34. Nejvíce případů bylo tento týden zaznamenáno ve čtvrtek, za úterý přibylo do statistik 20 případů. Středeční statistiky vykazují 15 případů a v pondělí 14; od pátku do neděle se počet případů držel pod deseti. Oproti minulému týdnu jsou čísla vyšší - nejvyšší údaj předchozí týden byl zaznamenán ve středu, a to 16 případů. Od počátku pandemie se v kraji nakazilo novým typem koronaviru 93.735 lidí.

Podle výsledků testování ve školách v Olomouckém kraji, které mají hygienici k dispozici, jsou počty zachycených infekcí vzhledem k celkovému počtu provedených testů nízké.