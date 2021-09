Koronavirus ONLINE: 524 případů za středu v ČR. A testování očkovaných nebude

Izrael a Evropská unie se dohodly, že budou navzájem uznávat certifikáty o očkování proti covidu-19. Usnadní to cestování občanů Unie do Izraele a Izraelců do EU. Připojení Izraele k unijnímu programu covidových certifikátů dnes oznámila izraelská ministerstva zdravotnictví a zahraničí, administrativně bude sloučení dokončeno na začátku října.

Ministr zahraničí Jair Lapid dohodu označil za „důležitý krok v návratu k normálu v letecké dopravě a turistice mezi Izraelem a EU“.