Koronavirus ONLINE: 384 případů za úterý. A od léta roušky jen v MHD a obchodech, věří Vojtěch

Češi se na dovolenou do Turecka dostanou podle zjištění ČTK bez komplikací. Na letišti v Praze čeká cestující kontrola dokladu o bezinfekčnosti na koronavirus a nutnost vyplnit registrační formulář požadovaný tureckou vládou. Po příletu do Turecka už lidé projdou jen pasovou kontrolou, žádné další doklady nevyžadují. Z Letiště Václava Havla Praha dnes na pobyt do Turecka letecká společnost Smartwings přepravila kolem 200 českých turistů. Převážně se jednalo o rodiny s dětmi. Zjistila to zpravodajka ČTK na místě.

V areálu letiště v České republice i v Turecku je nutné mít zakrytá ústa a nos. Cestující musejí mít ochranu dýchacích cest také po celou dobu letu, vyjma doby konzumace jídla či pití. Zatímco v ČR je nutné mít respirátor alespoň třídy FFP2, v Turecku stačí chirurgická rouška. Tu lidé momentálně musí nosit stále, venku i uvnitř.