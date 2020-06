Koronavirus ONLINE: 329 mrtvých v ČR. A Prymula u Jílkové řešil i cesty do USA

Ohledně cest do USA Roman Prymula v pořadu Máte slovo na ČT uvedl: "Ve Spojených státech se ta situace mírně lepší, minulý týden jsem komunikoval s epidemioložkou z New Yorku a tam se to reprodukční číslo už vrátilo na úroveň 1. I v USA se to nepochybně lepšit bude, ale já mám obavu, že politická situace ve Spojených státech bude horším strašákem než koronavirus, takže tam bych to asi zvážil v tuhle chvíli. Tam nikdo není schopen to odhadnout. Rozhodně bych nedoporučil Latinskou Ameriku, tam ta situace je opravdu velmi zlá. A co se týká USA, nikdo asi nění schopen predikovat celé území. Budou tam lokality, kde to bude bezpečné, ale teď ta situace tam je nestabilní v řadě oblastí."