Koronavirus ONLINE: 314 případů za neděli v Česku, epidemie sílí. Kdo chce třetí dávku?

Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa se zatím nepodařilo dohnat skluz v péči zaviněný koronavirovou pandemií. Opatření spojená s covidem umožnila ve druhém největším zdravotnickém zařízení v Libereckém kraji zajistit vedle péče o pacienty s koronavirem jen akutní péči, po uvolnění potřeboval personál dovolenou, protože jel bez přestávky, a navíc bylo nutné prostory zasažené pandemií sanovat. K běžné péči se tak nemocnice vrací postupně, řekl dnes ČTK generální ředitel Pavel Marek.

„Už se vracíme, ale opravdu nebudeme schopni splnit úkoly původní úhradové vyhlášky - to znamená 95 procent roku 2019, v tuhle chvíli se vracíme někam k 80 procentům,“ doplnil Marek. Pomoci by měla podle něj druhá kompenzační vyhláška. „Alespoň to naznačovala náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová. Je otázka, jestli to do konce roku ještě udělají a jestli to po volbách nebude všechno jinak,“ dodal ředitel nemocnice.