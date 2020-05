Koronavirus ONLINE: 312 mrtvých v ČR. Dvě velké cestovky ruší zájezdy na červenec a srpen

Babiš navrhuje 2500 korun pro rodiny za žáka na školu v přírodě

Andrej Babiš (ANO) navrhne, aby vláda schválila příspěvek asi 2500 korun na žáka pro pobyty ve škole v přírodě. Příspěvek by měl pomoci rodinám i provozovatelům areálů. V ČR jezdí ročně na školy v přírodě kolem 250.000 dětí. Premiér se prý inspiroval na Slovensku, které dítěti na tento pobyt přispívá částkou 100 euro. Babiš to dnes řekl novinářům při návštěvě rekreačního střediska Růžená u Milevska na Písecku.

„Jsem přesvědčen, že je to potřeba udělat i u nás. Rozhodl jsem se, že půjdu na vládu za kolegy a budu navrhovat, abychom i my jako stát přispívali dětem do škol v přírodě. Je to fajn pro děti, podpoříme tím rodiny, které si to ne všechny můžou dovolit. Bylo by fajn, aby se nestalo, že provozovatelé areálů se dostanou do ekonomických potíží. Pokud to funguje u sousedů, tak u nás by bylo dobré to zavést,“ řekl premiér. Jak dodal, státní rozpočet by to snesl. Je podle něj nutné vzít v potaz i to, že řada rodičů bude teď kvůli následkům koronavirových omezení ve složité peněžní situaci.