Koronavirus ONLINE: 302 mrtvých v ČR, 8630 případů. Babiš chce otevřít hranice mezi 5 zeměmi

„Kdybyste teď přišel do cestovní kanceláře, je to velice smutný pohled. Prázdné stoly, vypnuté počítače, většina zaměstnanců doma. Je to jako zavřená restaurace,“ přiblížil v Epicentru Blesk Zpráv Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří.

„Smířili jsme se dávno s tím, že původní kapacita nebude. Když bude 40 procent toho, na co jsme byli zvyklí, budeme spokojení, že ta sezona dopadla,“ zmínil Papež a dodal: „Může zkrachovat polovina, dvě třetiny cestovních kanceláří, když sezona nedopadne dobře… Propouštět zatím nemůžeme, protože bychom nedostali příspěvek na mzdy.“