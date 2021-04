Koronavirus ONLINE: 2587 nakažených za pátek. V Česku je i indická mutace, potvrdil Arenberger

Tady jsou další podrobnosti k podávání Regeneronu. Ministerstvo zdravotnictví rozšířilo okruh lidí s nemocí covid-19, kteří mohou dostat monoklonální protilátky od společnosti Regeneron. Na deset dní se prodloužila doba od nástupu příznaků onemocnění, ve které mohou nakažení experimentální kombinaci látek casirivimab a imdevimab obdržet. Protilátky mohou nově dostat také všichni lidé od 65 let výš s vysokým rizikem zhoršení nemoci. Vyplývá to z dnešního mimořádného opatření, které ministerstvo zveřejnilo na svém webu. Podmínky pro podání protilátek zmírnilo už počátkem dubna.

Plošnější podávání preparátu od firmy Regeneron a také látky bamlanivimab od firmy Eli Lilly žádal premiér Andrej Babiš (ANO), podporovala ho i Mezioborová skupina pro epidemické situace vedená epidemiologem Petrem Smejkalem. Dočasné povolení obou experimentálních léčiv ministerstvem platí do konce roku. Léky zabraňují množení viru v buňkách, čímž předcházejí rozvinutí vážného stavu nemoci, který by si vyžádal hospitalizaci.

Hlavní podmínkou pro podání léku od Regeneronu dosud bylo to, že pacient neměl příznaky covidu-19 déle než týden. Nově mohou být protilátky podány do deseti dnů od nástupu příznaků. Pacientům s vybranými nemocemi může lék nadále předepsat jeho praktický lékař nebo pracoviště v nemocnici, k podání infuze musejí do nemocnice.

Lék je určen pro lidi s vysokým rizikem zhoršení covidu-19. Podmínkou pro podání léku dosud byla obezita s BMI nad 40, nyní je to BMI nad 35. Dříve byla léčba možná také jen u některých lidí s cukrovkou nebo léčbou omezující imunitu, nově se týká všech takových pacientů. Lék mohou nově dostat také všichni s chronickým onemocněním ledvin a jater.