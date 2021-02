Koronavirus ONLINE: 2540 případů za neděli, PES na 73 bodech, číslo R stoupá. A respirátory zlevní?

„Chtěl bych se vyjádřit k té nenávistné kampani vůči Úřady vlády, vůči mé osobě a vůči Aničce a Jakubovi, kteří natočili nezištně sedm videí na vyvracení dezinformací o očkování. Nebyla to žádná politická kampaň. Těch 500 tisíc korun bylo určeno pro sítě Instagram, Youtube a TikTok. Já jsem ani nevěděl, co to je. Ťik ťok, když jsem řekl synovi Ťik ťok, tak mi řekl: tati, to je TikTok,“ reagoval v neděli po smršti kritiky premiér Andrej Babiš (ANO).

Úřad vlády domluvil spolupráci s youtubery Annou Šulcovou a Jakubem Gulabem, půl milionu měli vyfakturovat přes Gulabovu firmu a nakoupit prostor na zmiňovaných třech sociálních sítích, aby pomohli propagaci videí k očkování - na nich vystupují mj. Jan Blatný, Roman Prymula či epidemiolog Petr Smejkal. Šulcová a Gulab se bránili, že videa točili zdarma, veškeré peníze měli jít pouze na nákup reklamního prostoru. Po kritice však od jejich přijetí couvli.